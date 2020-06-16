Arda Türkmen ile Melodi Erbirliler görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü şef Arda Türkmen ile fenomen Melodi Erbirliler'in ilişkisi belgelendi.

Instagram hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.

Karşısında kameraları gören Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

"KARANTNA SÜRESİNCE EVDEYDİM"

İkili, Arnavurtköy Sahili’ndeki bir mekanda kahvaltı yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yürüyen ikiliden Türkmen, “Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım. İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun” açıklamasını yaptı.