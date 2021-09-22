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    Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile evlendi

    Ünlü şef Arda Türkmen, uzun süredir birlikte olduğu Melodi Elbirliler ile evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 21:13
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    Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile evlendi

    Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun süredir şef Arda Türkmen ile düğün hazırlığı yapıyordu. Her defasında, düğün için koşturduklarını söyleyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bu akşam mutluluğa, “Evet” dedi.

    'EVET' DEDİLER

    Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğünü Beşiktaş’ta bulunan bir otelde gerçekleşti. Yaklaşık olarak ünlü çiftin düğününe 200 konuk katıldı.

    Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile evlendi VİDEO

    ÇİFT, BALAYINI ERTELEDİ

    Öte yandan, yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.

    Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile evlendi #1

    Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile evlendi #2

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