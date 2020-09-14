Arıza dizisi oyuncusu Olgun Toker kimdir, nereli? Olgun Toker dizi ve filmleri... Olgun Toker'in hayatı...

Sevilen dizi ve filmlerle tanınan Olgun Toker, bu sefer de Arıza filmi ile seyirci karşısına çıktı. Arıza oyuncusu Olgun Toker kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu. İşte Olgun Toker'in hayatı...

Ünlü oyuncu Olgun Toker, Arıza dizisi ile TV ekranlarındaki performansını bir kez daha ispatladı. Canlandırdığı tüm karakterleri başarılı bir şekilde oynayan ünlü oyuncu 'Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında? Olgun Toker hangi film ve dizilerde oynadı?' sorularının cevabı da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Olgun Toker hakkında birçok merak edilen konular gündem oldu. Peki, Olgun Toker ne ile gündeme geldi.

OLGUN TOKER KİMDİR?

12 Mart 1986 ‘da Mersin’de dünyaya gelen Olgun Toker, MSM Konservatuar'da eğitim gördüğü sırada oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ilk olarak tarihli Saklı Hayatlar filmiyle kamera önüne geçen Olgun Toker, Bir Ses Böler Geceyi ve Kurtuluş Son Durak filmleri ile beyazperdedeki kariyerine devam etti.

Ünlü oyuncu Gökhan Toker, daha çok tanınma sebebi olan Hükümet Kadın filminde de Adnan Karakterine hayat vermiştir.

Ünlü oyuncu Olgun Toker, Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve kaç filmde rol almıştır?





OLGUN TOKER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Karadayı ve Son dizilerinde de yer alan Toker, Düğün Dernek ve Hükümet Kadın 2 herkesin beğendiği bir oyuncu haline gelmiştir. Başarılı bir performans gösterdiği filmlerden sonra Benim Adım Gültepe, Tatlı Küçük Yalancılar ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol alarak ününü sağlamlaştırdı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bir Aile Hikayesi: 2019

Dip: 2018

Yol Arkadaşım 2: 2018

Benim Babam Bir Melek: 2017

Hayat Sırları: 2017

Hayat Şarkısı: 2016

Küçük Esnaf: 2016

Tatlı Küçük Yalancılar: 2015

Şeref Meselesi: 2014

Benim Adım Gültepe: 2014

Hükümet Kadın 2: 2013

Düğün Dernek: 2013

Son Sezon 1: 2012

Hükümet Kadın: 2012

Saklı Hayatlar