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- Arıza dizisi oyuncusu Olgun Toker kimdir, nereli? Olgun Toker dizi ve filmleri... Olgun Toker'in hayatı...
Arıza dizisi oyuncusu Olgun Toker kimdir, nereli? Olgun Toker dizi ve filmleri... Olgun Toker'in hayatı...
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 15:46
Ünlü oyuncu Olgun Toker, Arıza dizisi ile TV ekranlarındaki performansını bir kez daha ispatladı. Canlandırdığı tüm karakterleri başarılı bir şekilde oynayan ünlü oyuncu 'Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında? Olgun Toker hangi film ve dizilerde oynadı?' sorularının cevabı da merak konusu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Olgun Toker hakkında birçok merak edilen konular gündem oldu. Peki, Olgun Toker ne ile gündeme geldi.
OLGUN TOKER KİMDİR?
12 Mart 1986 ‘da Mersin’de dünyaya gelen Olgun Toker, MSM Konservatuar'da eğitim gördüğü sırada oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ilk olarak tarihli Saklı Hayatlar filmiyle kamera önüne geçen Olgun Toker, Bir Ses Böler Geceyi ve Kurtuluş Son Durak filmleri ile beyazperdedeki kariyerine devam etti.
Ünlü oyuncu Gökhan Toker, daha çok tanınma sebebi olan Hükümet Kadın filminde de Adnan Karakterine hayat vermiştir.
Ünlü oyuncu Olgun Toker, Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve kaç filmde rol almıştır?
OLGUN TOKER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Karadayı ve Son dizilerinde de yer alan Toker, Düğün Dernek ve Hükümet Kadın 2 herkesin beğendiği bir oyuncu haline gelmiştir. Başarılı bir performans gösterdiği filmlerden sonra Benim Adım Gültepe, Tatlı Küçük Yalancılar ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol alarak ününü sağlamlaştırdı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Bir Aile Hikayesi: 2019
Dip: 2018
Yol Arkadaşım 2: 2018
Benim Babam Bir Melek: 2017
Hayat Sırları: 2017
Hayat Şarkısı: 2016
Küçük Esnaf: 2016
Tatlı Küçük Yalancılar: 2015
Şeref Meselesi: 2014
Benim Adım Gültepe: 2014
Hükümet Kadın 2: 2013
Düğün Dernek: 2013
Son Sezon 1: 2012
Hükümet Kadın: 2012
Saklı Hayatlar