Arka Sıradakiler Özge'nin değişimi göreni mest etti! Değişimine yorum yağdı Arka Sıradakiler dizisinde Özge'ye hayat veren Sevda Dalgıç, son haliyle görenleri mes etti. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Dalgıç, siyaha boyadığı saçlarıyla bambaşka biri oldu.

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Arka Sıradakiler, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

Günümüzde bile birçok kişinin aklında yer eden dizide Sevda Dalgıç ise Özge karakterine hayat verdi.

Özge karakterinden sonra ekranlarda yer almayan ve son olarak Avlu dizisinde gözüken Sevda Dalgıç, değişim geçirdi.

Dalgıç'ın son halini sosyal medya üzerinden gören hayranları, yorum yağdırdı.

Sevda Dalgıç'ın değişimi

Arka Sıradakiler'in sert, iyi yürekli, sarışın kızı 'Özge' akıllarda en çok yer edinen karakterlerden biri oldu.Özge rolünü ise Sevda Dalgıç Güvenç canlandırdı.

Sevda Dalgıç, oyunculuğa ilk kez Arka Sıradakiler ile başladı. Ancak Dalgıç, Arka sıradakiler dizisi bittikten sonra uzun bir süre ekranlarda görünmemişti.

Daha sonra Avlu dizisiyle tekrar izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, Özge karakterinden çok farklı bir görüntüye sahipti.

Avlu dizisinde bir mahkumu canlandıran Sevda Dalgıç kaslı görüntüsüyle de epey şaşırmıştı.

Şu sıralar estetik operasyonları ile konuşulan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda yüzündeki değişimle ilgili yapılan yorumlara, 'Kimse aynaya bakmıyor sanırım' diyerek sert çıkmıştı.