Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali
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Yayınlandığı döneme damgasını vurarak reyting rekorları kıran Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı.

Tiyatroya yöneldi

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Çöloğlu'nun tiyatro sahnesinde olduğu ortaya çıktı. Oyuncu en son Hakan Bilgin ile aynı sahneyi paylaştı.

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali

Değişti

Dizide, hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise o dönem genç kızların sevgilisi haline gelmişti.

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali

Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli değişmiş olan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal medyayı da çok aktif kullanmayan oyuncunun paylaşımlarına dizinin takipçilerinden birçok yorum geliyor.

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali