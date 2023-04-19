Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali 2007 yılında FOX TV'de ekrana gelen Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu, son haliyle görenleri şaşırttı.

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Yayınlandığı döneme damgasını vurarak reyting rekorları kıran Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı.

Tiyatroya yöneldi

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Çöloğlu'nun tiyatro sahnesinde olduğu ortaya çıktı. Oyuncu en son Hakan Bilgin ile aynı sahneyi paylaştı.

Değişti

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise o dönem genç kızların sevgilisi haline gelmişti.

Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli değişmiş olan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal medyayı da çok aktif kullanmayan oyuncunun paylaşımlarına dizinin takipçilerinden birçok yorum geliyor.