Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son hali

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Yayınlandığı döneme damgasını vurarak reyting rekorları kıran Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı.
Tiyatroya yöneldi
Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Çöloğlu'nun tiyatro sahnesinde olduğu ortaya çıktı. Oyuncu en son Hakan Bilgin ile aynı sahneyi paylaştı.
Değişti
Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise o dönem genç kızların sevgilisi haline gelmişti.
Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli değişmiş olan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlandı.
Sosyal medyayı da çok aktif kullanmayan oyuncunun paylaşımlarına dizinin takipçilerinden birçok yorum geliyor.