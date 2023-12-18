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Arka Sokaklar ekibine sürpriz! Şevket Çoruh sete gitti...

Arka Sokaklar ekibine sürpriz! Şevket Çoruh sete gitti... Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Şevket Çoruh, set arkadaşlarına sürpriz yaptı. Başarılı isimlerden Özgür Ozan o anları da sosyal medyadan yayınladı.