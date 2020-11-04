Arka Sokaklar Tekin kimdir? Onur Bay kaç yaşında? Onur Bay kiminle sevgili?

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran genç oyuncu Onur Bay, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sevgilisi ile kameralara yakalanan Onur Bay hakkında merak edilenler...

Onur Bay'ın hayatı magazin gündemine geldi. Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Aksüyek'in Bay’ın öpücüklere boğduğu an objektiflere yansıdı. Peki Onur Bay kimdir, Arka Sokaklar'ın Tekin'i kaç yaşında?

ONUR BAY KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.

Henüz 10 yaşındayken Arka Sokaklar adlı dizide yer almaya başlayan isim, halen dizide aktif olarak rol almaktadır. Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde sürdürmekte olan oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır.

Oyunculuğu ve eğitimini bir arada yürüten isim hafta sonları dizi çekimlerine giderken hafta içi ise okuluyla ilgilenmektedir. Ayrıca genç oyuncu, Çakallarla Dans isimli filmde de rol almıştır.

ONUR BAY SEVGİLİSİ KİM?

Arka Sokaklar dizisiyle şöhrete kavuşan Onur Bay, kendisinden yaşça büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor.

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