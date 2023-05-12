Arnold Schwarzenegger, ihanetiyle ilgili konuştu Arnold Schwarzenegger, son olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan belgeselde evlilğinin bitmesine sebep olan ihaneti anlattı.

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Rol aldığı 'Terminatör', 'Gerçeğe Çağrı' ve 'Av' gibi filmlerle hafızalara kazınan, aksiyon filmlerinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, 1986'da dünyaevine girdiği eşi Maria Shriver'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Schwarzenegger'in, evli olduğu dönemde evinde çalışan hizmetlilerden biri olan Mildred Baena'dan Joseph Baena adında bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Joseph'a gerçek babasının kim olduğu, 15 yıl boyunca söylenmemişti.

Ancak Schwarzenegger, eşinin yaşananları Mildred Baena'dan öğrenmesi üzerine evliliğini bitiren açıklamayı 2011 yılında yaparak, Joseph Baena'nın babası olduğunu itiraf etmişti.

Maria Shriver, bunun ardından evliliğini sonlandırmak için ilk adımı atarak boşanma davası açmıştı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürmüştü.

75 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, dijital bir platformda yayınlanacak 'Arnold' adlı belgeselinin fragmanında yaşınan skandala değinerek; eşi Maria Shriver (67) ile 'zorlu' boşanmasından ve bunun ailesini nasıl etkilediğinden bahsetti.

Ünlü isim, "İnsanlar başarılarımı hatırlayacak ama başarısızlıklarımı da hatırlayacaklar." dedi ve ekledi:

"Aileme yeterince acı çektirdim"

"Yaşananlar, evliliğim ve çocuklarımla olan ilişkim açısından çok zordu. Aileme yeterince acı çektirdim. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım."

"Aşmam gereken engeller vardı"

Yayınlanan fragmanda Hollywood'u fethetme arzusuyla ilgili de konuşan aktör, "Kendimi sahnede hayal ediyordum. Binlerce insan, 'Arnold, Arnold, Arnold' diye bağırıyordu. Ve bir şeyi gerçekten net bir şekilde gözünüzde canlandırdığınızda, oraya yüzde 100 ulaşabileceğinize inanırsınız. Öğrenmem gereken pek çok şey, aşmam gereken engeller vardı." ifadelerini kullandı.