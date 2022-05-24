Arto’nun Serkan Kaya’ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, "Serkan Kaya, yayın yaptığım sırada yanıma gelerek benim kolumu sıktı" dedi.

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğün organizasyonunda sahne aldığı Arto olarak bilinen Harutyun Dalga’nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 20 bin liralık dava açmıştı.

Serkan Kaya’nın davası devam ederken şarkıcı Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını iddia ederek 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Arto’nun kendisine ‘Arto mudur, zırto mudur, şebek, geri zekalı’ şeklinde hakaret ettiği iddiasıyla Kaya’ya açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Arto ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Serkan Kaya ile hiçbir husumetim yoktur"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, ‘’Biz yakın bir aile dostumuzun düğününe gitmiştik. Düğünde Serkan Kaya, yaptığım bir eleştiri nedeniyle yanıma gelerek bana tepki gösterdi. Serkan Kaya ile masada gerginlik olduğundan ötürü ben düğün sahiplerinin masasına geçtim. Düğünde Serkan Kaya sahneye çıktı. Kendisi maskeli olduğu için salonda tanınmadı. Arto ise sahneye alkışlarla çıktı. Arto espirili bir şekilde Serkan Kaya’nın sahnesiyle ilgili söylemlerde bulundu, salondakiler de güldü. Bu olaydan sonra Serkan Kaya, sosyal medya hesabından Arto’ya hakaret etti. Benim yaptığım canlı yayını kimse izleyemedi çünkü Serkan Kaya, o sırada yanıma gelerek beni kolumdan tuttu. Kolumu sıktı ve yayın yapmama engel oldu. Benim Serkan Kaya ile ilgili hiçbir husumetim yoktur. İbrahim Tatlıses’i çok sevdiğim için yapmış olduğum programda İbrahim Tatlıses’e sesi benzediği için bir eleştiri yapmıştım. Bunun dışında düğünde olan şeyi asla planlı yapmadık. Ben Arto’nun sahnesini arkadaşım olduğu için çektim. Kendisinin yaptığı esprilere bütün salon güldü. Kendisi Mehmet Ali Erbil gibi sahnede espriler yapar.’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, bir sonraki celse karar duruşması olacağını belirterek duruşmayı erteledi.

Arto’nun Serkan Kaya’ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi VİDEO

"Kadın olarak çok çirkin bir saldırıya uğradım"

Duruşma sonrası açıklama yapan Seren Serengil, Arto ile birlikte çok sevdikleri bir ailenin düğününe gittiklerini söyleyerek, "Orada İbrahim Tatlıses’e masada hakaret edildi Serkan Kaya tarafından. Ben bir televizyon programında ‘İbrahim Tatlıses’e sesi çok benziyor’ dediğim için bana düşman olmuş kendisi. Sonra sahneye çıktı Serkan Kaya ve hiç kimse alkışlamadı. Sonra Arto çıktı. Espriler de yapıyor biliyorsunuz, Arto’nun kendine ait bir üslubu var. Ben de o sırada arkadaşım olduğu için canlı yayın açtım, hikayeler de çekiyordum. Bütün salon çekiyordu Arto’yu zaten. Ben Arto’yu çekerken, tabii Arto da çok alkış alınca ve Serkan Kaya da hiç almayınca, Arto da espri yaptı, ‘gördün mü sahne dediğin, benim gibi sahne olacak, sen sahneyi benden öğrendin’ gibi espriler yaparken, ben de onu çekiyordum. Sen gel benim kolumu tut, kolumu sık, ‘o telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım’ dedi. Özellikle bir kadın olarak çok çirkin bir saldırıya uğradım. Sırf İbrahim Tatlıses’e sesi benzetildiği için. Ondan sonra da Arto’ya sardı bu sefer. Arto’ya ‘geri zekalı, zırto’ gibi çok çirkin bir sürü hakaretlerde bulundu, Arto da kendisine dava açtı, ben de bugün onun tanığıydım’.’ şeklinde konuştu.

"Basın yasağı istediler"

İHA'nın aktardığına göre karşı tarafın aslında basın yasağı istediğini belirten Arto ise "Bildikleri için basın yasağı istediler ama basın yasağının uygun olmadığını ve gereksiz bulduğunu söyledi hakim hanım, ona da basın adına ayrıca teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.