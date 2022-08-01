Artvin’de düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde, genç popçu Aleyna Tilki sahne aldı. Aleyna Tilki’nin bazı hayranları, ünlü şarkıcıyı direklerin üzerine çıkarak izledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konser alanında birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aleyna hayranları direğe tırmandı

Konser alanı tamamen dolarken, Aleyna Tilki’yi görmek isteyen bazı hayranları direklerin üzerine tırmandı.

Tilki’nin söylediği şarkılara direk üzerinde eşlik eden hayranları, yürekleri ağza getirdi.

Kendini kaptıran bazı hayranları ise ellerini bırakıp şarkı söyledi.

Artvin’deki Aleyna Tilki konserinde direğe tırmananlar oldu ViDEO

“Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun”

Bu anlar Aleyna Tilki'nin, “Dipsiz kuyum” isimli şarkısında yer alan “Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun” nakaratına denk gelince ortaya daha da ilginç bir görüntü çıktı.

Konser, direğe çıkan vatandaşların indirilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.