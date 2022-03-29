Arzu Okay'ın son hali

Yıllara meydan okuyan Arzu Okay'ın kızı annesiyle pozlarını paylaştı.

Yeşilçam’ın erotik yıldızı olarak anılan Arzu Okay, son görüntüsü ortaya çıktı.

KIZI PAYLAŞTI

Zeki Müren’den Ayhan Işık’a, Sadri Alışık’tan Kadir İnanır’a birçok ünlüyle film çeken ve Yeşilçam’ın cesur oyuncularından olan Arzu Okay gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Yıllara meydan okuyan Arzu Okay'ın kızı annesiyle pozlarını paylaştı.

Okay, en son hayatı kitap olduğunda gündem oldu. Arzu Okay kitapla ilgili konuşurken "Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor" yorumuna şu yanıtı vermişti:

"KADINLAR HEP GÜNAH KEÇİSİ"

"Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi..."



