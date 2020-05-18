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    Arzu Sabancı'nın makyaj videosu

    Arzu Sabancı'nın makyaj videosu

    Makyajını soranlar için bir video çeken Arzu Sabancı, ruj şeklinde çikolatayı yemeye başladı ve gülümsedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 14:35
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    Arzu Sabancı'nın makyaj videosu

    Arzu Sabancı, Instagram hesabından takipçileriyle bir video paylaştı.

    "ŞİMDİ MAKYAJIMI GÖSTERECEĞİM"

    "Merhaba, uzun zamandır bana nasıl makyaj yapıyorsunuz, bir makyaj videosu çeker misiniz diyordunuz. Şimdi makyajımı göstereceğim" dedi ve ruj şeklindeki çikolatayı yemeye başladı.

    Sabancı, görüntüleri "Beklenen video" diyerek takipçileriyle paylaştı.

    Arzu Sabancı'nın makyaj videosu ViDEO

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