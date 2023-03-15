Arzu Yanardağ'a sette evlenme teklifi Arzu Yanardağ "Hayatımız Roman" filminin setinde evlenme teklifi aldı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, çekimleri Çanakkale'de devam eden 'Hayatımız Roman' filminin setinde evlenme teklifi aldı.

Yanardağ aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan teklifi aldı.

Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.

Uğurcan Yanardağ'ın asıl mesleğinin ise boksör olduğu öğrenildi.

"Evet" dedi

Evlilik teklifi aldığı andan bir kare sosyal medya hesabından yayınlayan Yanardağ, şunları yazdı:

Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet.

16 yaşında kızı var

Arzu Yanardağ’ın daha önceki evliliğinden 16 yaşında Alara adında bir kızı bulunuyor. Arzu Yanardağ, geçtiğimiz yıl Bodrum tatilinde modellik yapmış kızı Alara da kendisine eşlik etmişti.