Arzu Yanardağ'dan taciz itirafı

25 yıl oyunculuk yaptığını söyleyen Arzu Yanardağ, sarsıcı itiraflarda bulundu.

44 yaşındaki manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Malatya'ya geldi. Yanardağ, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13.Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katıldı.

“Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor.” diyen Arzu Yanardağ, eskiden başına gelenleri anlattı.

Şimdiki gençlerden umutlu olduğunu söyleyen Yanardağ, şunları söyledi:

"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"

“Biz maalesef erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz, ülkemiz de öyle. Birçok ülkede öyle, hatta dünyada kadın egemen toplum var mı, bilmiyorum. Bu da gerçekten kadının kendi kimliğini ortaya çıkarmak için bir savaş vermesine sebep oluyor. Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım.

"BİZ KORKARDIK"

Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı.

"BU DÜZENİ GENÇLER DEĞİŞTİRECEK"

Arkamızın sağlam olmaması bizi bazı endişelere sürüklerdi. Ama şimdi ben yeni nesille gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyorsunuz, cesursunuz ve attığınız adımın çok farkındasınız. O yüzden bu düzenin de genç insanlar sayesinde değişeceğine inanıyorum. Zaten halihazırda da değişiyor.

"ESKİDEN KADINLARIN İŞİ ZORDU"

Eskiden bir elin parmaklarını geçmeyecek sinema yıldızları vardı. Bu kadınlar, yerlerini sağlamlaştırmak ve piyasadan silinmemek için kelli felli, arkası sağlam güçlü adamları hayatlarına almışlar. Şimdiki dönemde hiç öyle bir mecburiyetiniz yok çünkü artık kadınlar tek başına güçlü ve ayakları yere sağlam basıyor.”