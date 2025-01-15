Arzu Yanardağ'ın 19 yaşındaki kızı Alara Maya kocaman oldu

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Özel hayatıyla gündem olan oyunculardan Arzu Yanardağ şimdi de 19 yaşındaki kızı Alara Maya ile konuşuldu.

2006 yılında reklamcı Ali Serter ile evlenen Yanardağ'ın bu evlilikten dünyaya gelen kızı Alara Maya, şimdilerde genç kız oldu.

KÜÇÜK ARZU

Özellikle Alara Maya'nın annesine olan benzerliği, görenleri şaşırtıyor.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yanardağ'ın kızıyla olan yakın ilişkisi, anne-kız arasındaki güçlü bağ dikkat çekiyor.

Alara Maya'nın da tıpkı annesi gibi zarif duruşu ve güzelliğine takipçilerinden yorum yağıyor.