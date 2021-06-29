Arzu Yanardağ'ın kızı modellik yaptı

Arzu Yanardağ'nın kızı Alara da anne mesleğini seçti.

44 yaşındaki eski manken Arzu Yanardağ, bir giyim firmasının kimono tasarımları için 15 yaşındaki kızı Alara’yla objektif karşısına geçti.

Alara, Bodrum’daki çekimlerde annesine benzerliği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

"SEÇİM ONUN"

Kızını her konuda desteklediğini ifade eden oyuncu, “Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem.” dedi.