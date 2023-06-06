Arzum Onan, ailesinin yanına gitti

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27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, tek celsede evliliğini bitirmişti. Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası soluğu İzmir Foça'da aldı.

Günlerini doğada uzun yürüyüşler yaparak geçiren oyuncu, bu zor günleri atlatmak için çaba gösteriyor. Onan'a ailesi destek oluyor.

Tatile çıkmadan önce 30 yıl sonra yeniden bir dergiye kapak olan Arzum Onan, 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Mehmet Aslantuğ ile boşanma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu:

Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok. Oğlumuz Can’ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikayeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek."