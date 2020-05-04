Arzum Onan: İkinci çocuğu yapamadık

Özel hayatıyla ilgili konuşmayı pek sevmeyen Arzum Onan, katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan oyuncu Arzum Onan, yakın arkadaşı Özlem Kaymaz'ın canlı yayın konuğu oldu.

Kaymaz, yakın arkadaşı Arzum Onan’ı canlı yayına çok zor ikna ettiğini söyledi: “Kıramadı arkadaşını, süslendi püslendi geldi.” Arzum Onan ise “Bu günlerde süslenmek, püslenmek iyi geliyor. Ama zaten sözünü asla yere düşürmezdim, geldim.” diyerek karşılık verdi.

"ÇOK SU İÇERİM"

Güzellik konusunda konuşan Onan, "Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir." dedi.

"İNSAN BAZEN KENDİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYOR"

1996 yılından beri oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan Arzum Onan, 'Mutlu evliliğin sırrı ne?' sorusuna, "Aslında bir sırrı yok. Evlilik emek ister. Emeksiz yürümez. Zaman, sabır, disiplin gerekir. İnsan yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor, değişiyor ve dönüşüyor." diye yanıt verdi.

"SAĞLIK SORUNLARI OLDU"

Sonrasında neden 2. çocuk yapmadıkları sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, "İkinci çocuk yapacaktık ama sağlık sorunları baş gösterdi. Sonra da Can ile kardeşinin arasının fazla olmasını istemedim." dedi.

2004 yılında lenf kanserine yakalanan Arzum Onan, iki yıllık tedavinin ardından hastalığı yenmişti.

Bir dönem oyunculuk da yapan Onan, "Şimdilik oyunculuk düşünmüyorum." diyerek setlere dönmeyeceğini de söyledi.