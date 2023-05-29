Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı İki ünlü oyuncu Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanma davasına el ele geldi.

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27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı.

Onan, 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açmıştı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı iddia edilmişti.

"Hassas bir konu"

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, bugün adliyeye el ele geldi. Onan, sorulara "Arkadaşlar çok hassas bir konu." yanıtını verdi.

Çift, el ele gelip el ele gittikleri boşanma davasıyla gündem oldu. İkili tek celsede boşandı.