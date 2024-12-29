Arzum Onan ve sevgilisi ilk kez görüntülendi

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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Boşanmaya el ele gelen ikili, ardından ise kendi hayatlarında ilerlemeye devam etti.

Özellikle Arzum Onan bu süreçte, gönlünü de bir başkasına kaptırdı.

Hatta Onan'ın yeni aşkı için sık sık Amerika'ya gittiği de gündeme gelmişti.

EL ELE ALIŞVERİŞ

Ünlü oyuncu Arzum Onan, yeni sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Çift, el ele alışveriş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Yeni yıl öncesi alışverişe çıkan Arzum Onan ve Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan, basın mensuplarının sorularını gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

YENİ YILI İSTANBUL'DA KARŞILAYACAKLAR

Çiftin, 2025 yılını birlikte karşılamak için İstanbul’da bir araya geldiği öğrenildi.