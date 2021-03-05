Arzum Onan'dan bacak pozu eleştirilerine yanıt

Eski oyuncu manken Arzum Onan, evliliği ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçen günlerde çektiği bir bacak fotoğrafını paylaşmasıyla hayranlarından çok sayıda eleştiri almıştı.

Gelen yorumlara canı sıkılan Onan, fotoğrafını takipçilerinin yorumuna bile kapatmıştı. Dikkat çeken bu hareketin ardından, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

"BACAK YANİ, KOL GİBİ.."

17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına başlayan ve bu alanda uzmanlaştığını söyleyen 47 yaşındaki sanatçı, "Şimdilik setlere dönmek gibi bir niyetim yok. Heykelle çok mutluyum, yani oyunculuğa dair bir planım yok" diye konuştu.

Paylaştığı fotoğrafla ilgili aldığı eleştirilen hatırlatılan Onan, "Valla buna denecek bir şey yok. Yani bu bacak, kol gibi…" dedi.