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    Arzum Onan'dan kumsal pozları

    47 yaşındaki Arzum Onan, kumsal pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:44
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    Arzum Onan'dan kumsal pozları

    Oyuncu Arzum Onan, sosyal medyadan paylaştığı kumsal pozları ile dikkatleri üzerine çekti. Yılların eskitemediği güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın kumsal pozuna beğeni yağdı.

    GÜN BATIMI

    Onan, paylaştığı karelere "Ve gün batımına birlikte uzanabilmek" notunu düştü.

    Geçtiğimiz günlerde bir geceye katılan tescilli güzel Arzum Onan, zarafeti ile o günün gözde isimlerinden olmuştu. Derin yırtmaçlı elbisesi ile yarışmaya damga vuran Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ olmuştu.

    Arzum Onan dan kumsal pozları #1

    Arzum Onan dan kumsal pozları #2

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