Asena Demirbağ: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

Kısa süre önce eski futbolcu Ahmet Dursun ile boşanmasıyla gündeme gelen Asena Demirbağ, biten evliliği hakkında konuştu.

Üç yıl önce eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ kasım ayında evliliklerini bitirdi. Asena Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularnı yanıtladı.

Ailesinin itirazlarına rağmen evlendiğini ve böyle bitmesini istemediğini ama mecbur kaldığını söyledi.

"AYRILIĞA ANLAM VEREMEDİM"

Önceki gün Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yapan Asena Demirbağ, takipçilerinden gelen 'ayrılık' sorularına verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Bir çocuk annesi genç isim, "Neden ayrıldınız? Anlam veremedik" diyen takipçisine; "Gecelerce düşündüm... Neden ayrıldığımıza anlam veremedim!" sözleriyle yanıt verdi.

"ADAM GİBİ BİRİYLE EVLENSEYDİM"

Asena Demirbağ, bir sosyal medya kullanıcısının; "Kızın çok güzel 'Keşke evlenmeseydim' diyor musun?" şeklindeki sorusun da "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim' diyorum. Lidya'm iyi ki var" cevabını verdi.

"HER ŞEY KIZIM İÇİN"

Demirbağ, bir başka takipçisinin "Ayrılık ile ilgili kızınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna; "Her ne olursa olsun o konuda bir kısıtlama koymam. Her şey kızım için! Onun için en iyisi ne olacaksa onu yaparım her zaman. Karşı taraf hak etmese de..." yanıtını verdi.

Ayrıca Ahmet Dursun ile aynı ortamda bulunma zorunluluğu hissetmediğini ifade eden Asena Demirbağ, eski eşi için, "Varlığıyla bir şey ifade etmeyen biri yokluğuyla hiçbir şey ifade etmez. Rahatsız olan oydu! Aksi olsa kim ailesini bırakır? Benim sevgim kızıma fazlasıyla yeter." dedi.