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    Asena sorusu İbrahim Tatlıses'i sinirlendirdi

    Katıldığı programda Asena sorusuyla karşılaşan İbrahim Tatlıses, tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 08:00
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    Asena sorusu İbrahim Tatlıses'i sinirlendirdi

    İbrahim Tatlıses, bir magazin programına telefonla bağlandı. Program sunucularının sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, kendisine gelen bir soru üzerine sinirlerine hakim olamadı.

    Kazayı haber alan ve olay yerine koşan büyük oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili bir soruya da yanıt veren İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti.

    Daha önce küs oğluna ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in hala sinirinin geçmediği ortaya çıktı.

    "Şöhret olmanın bedeli..."

    Program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorunca ünlü türkücü "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli..." yanıtını verdi.

    Asena sorusu İbrahim Tatlıses i sinirlendirdi #1

    Asena'nın adı bile sinirlendirdi

    Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı.

    İbrahim Tatlıses "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.

    Asena sorusu İbrahim Tatlıses i sinirlendirdi #2


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