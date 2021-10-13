Asena Tuğal: Köpeklerim çocuklarım gibi

Kendisi gibi oyuncu olan Şahin Irmak'la mutlu bir evlilik sürdüren Asena Tuğal, köpekleriyle ilgili konuştu.

3 yıl önce Şahin Irmak ile evlenen 37 yaşındaki Asena Tuğal, önceki gün köpekleriyle alışveriş merkezin gitti.

Köpekleriyle mağazaları dolaşan Tuğal, evliliğiyle iligli açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, çocuk planları hakkındaki soruya da yanıt verdi.

Şu sıralar çocuk düşünmediğini söyleyen Tuğal, köpeklerini bebek arabasında gezdirdi.

"ÇOCUKLARIM GİBİ"

Tuğal, "Onlar benim çocuklarım gibi, inanın insan kendi çocuklarından ayırmaz.

"İKİSİNİ DE BEĞENİYORUM"

Şu an senaryo okuyorum ancak dijital ya da televizyon olması önemli değil. Ben ikisinin de iyi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.