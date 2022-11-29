İbrahim Tatlıses'in İbo Show'daki dans performansıyla hafızalara kazınan oryantal Asena, uzun zaman sonra dans etti.

Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un vazgeçilmezlerinden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmişti.

Nikah masasına oturduktan sonra kariyerine son veren Asena, eşiyle birlikte yurt dışında bir hayat sürmeye başlamıştı.

Yıllar sonra

Sektör değiştiren Asena, önceki akşam Hülya Avşar konserinde ortaya çıktı. Bir mekanda Avşar kızını izlemeye giden Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Hülya Avşar'ın sahnesine çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı.

Asena'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Asena, yıllar sonra oynadı VİDEO

