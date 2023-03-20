Ashley Graham: Eşim vazektomi yaptırdı İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham'dan bir itiraf geldi.

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı.

Doğum kontrol hapından kurtuldu

Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model, katıldığı bir podcast yayınında, eşi vazektomi yaptırdığı için artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söyledi.

Graham, "Bunu yaptırmak erkekler için çok kolay. Justin operasyondan hemen sonra benimle alışveriş yaptı." diye konuştu.

Graham, ebeveyn olduktan sonra kocasıyla güçlü bir bağ kurmanın sırrını da açıkladı:

"Birbirimizden her şeyi öğrenmeliydik"

"Justin ve ben gerçekten bir bütünüz. Çocuk sahibi olmadan önce dokuz yıl evli kalabildik. Bu gerçekten bir fark yaratıyor.



Birbirimizle geçirebileceğimiz zamanımız olduğu için çok mutluydum. Birbirimizin her şeyini öğrenmeliydik. Çocuklar olana kadar birbirinizin her şeyini gerçekten bilmiyorsunuz.



Sonra çocukla birlikte onu bambaşka bir seviyede tanıyorsunuz. Bu hem heyecan verici, hem ürkütücü hem de aynı anda zorlayıcı"

Vazektomi nedir?

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir.