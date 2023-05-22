Ashley Graham, şeffaf elbise giydi Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

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İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getimişti.

35 yaşındaki Amerikalı model, geçtiğimiz günlerde de 'dünyanın en seksi kadını' seçilerek yine adından söz ettirdi.

Cannes'a şeffaf gitti

Bir dergi kapağına çıplak halde çıkan büyük beden model, Cannes Film Festivali'nde de oldukça cesurdu.

Eleştirildi

Şeffaf tarzıyla dikkat çeken model yine kıvrımlarını sergiledi ve sosyal medyada da pozlarını paylaştı. Ashley Graham bu sefer hayranlarından eleştiri aldı.