Ashten G. sahte doktor kurbanı oldu Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya ünlüsü ve model Ashten G. geçirdiği estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti.

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Sosyal medyada Ashten G. olarak ünlenen asıl adı Christina Ashten Gourkani olan k ünlenen model 34 yaşında hayatını kaybetti.

Kim Kardashian'a benzemek için sayısız estetik ameliyat olan Ashten G., estetik bağımlılığına bir türlü dur diyemedi ve oldukça büyük meme ve kalça implantları da kullanmaya başladı.

Sahte doktor

California'da otel odasında kalça enjeksiyonu yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Ashten G'nin operasyonunu gerçekleştiren kişinin Floridalı Vivian Gomez adlı sahte bir doktor olduğu ortaya çıktı.

San Mateo Bölge Savcısı Steve Wagstaffe'ye göre, Gomez'in 19 Nisan'da Christina'nın kalçasına birkaç enjeksiyon yaptığı iddia ediliyor.

Tutuklandı

50 yaşındaki sahte doktor Gomez, kaçmaya çalışırken 20 Nisan'da Fort Lauderdale Havaalanı'nda tutuklandı. Gomez şimdi kasıtsız adam öldürmek ve sahte doktorluk yapmakla suçlanıyor.

Savcı, adli tabiplerin Christina'nın ölümünü araştırmaya devam ettiğini ve enjeksiyonlarda ne olduğunu bir toksikoloji raporunun çıkarılacağını söyledi.

Christina'nın ailesi de kızlarının ani ve trajik ölümünün estetik operasyon kaynaklı olduğunun soruşturulduğunu doğruladı.