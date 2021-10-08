Aşı şartı olduğu için Dünya Güzellik Yarışması'na katılmadı

Dünya Güzellik Yarışması'nda Hollanda'yı temsil edecek olan Türk kökenli Dilay Willemstein, aşı olmayı reddederek, yarışmaya gitmeyeceğini açıkladı.

Bu yıl Porto Riko'da gerçekleşecek olan Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) süpriz bir gelişme yaşandı.

Yarışmada Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, koronavirüs aşısı olmayı reddettiği için yarışmaya katılamayacak.

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan Dilay Willemstein (21), geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda Güzeli seçildi.

AŞIYI REDDEDEREK, GİTMEME KARARI ALDI

Çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil edecekti.

Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için kovid-19 aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.

"KARARIMIN ARKASINDAYIM"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay, yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.

Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyan Lizzy Dobbe temsil edecek.