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    Aşı yorumu Nilüfer'i sinirlendirdi

    Aşı olduğu anın videosunu Instagram hesabından yayınlayan Nilüfer, takipçisinden gelen bir yoruma cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 10:07
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    Aşı yorumu Nilüfer'i sinirlendirdi

    Koronavirüs aşısı olan usta şarkıcı Nilüfer, olduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

    "AŞILAR SOL KOLDAN"

    Bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" deyip gülücük emojileri koydu.

    SİNİRLENDİ

    Yoruma çok sinirlenen Nilüfer'den cevap gecikmedi:

    "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?"

    Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.

    Aşı yorumu Nilüfer i sinirlendirdi #1

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