Aşıklar Atina'da! Derya Şensoy yeni sevgilisi Yağız Can Konyalı’yla ilk paylaşımını yaptı

Haber Merkezi

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy, geçtiğimiz sene iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti.

Evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması merak konusu olmuştu.

Ünlü ismin adı bir süredir oyuncu Yağız Can Konyalı ile anılıyordu. Şensoy, aşkını ilan etti ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ATİNA'DA AŞK

Şensoy, sevgilisi ile gittiği Atina tatilinden kareleri, Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.