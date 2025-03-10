Aşıklar Bali'de! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün yeni pozlarına beğeni yağdı

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İlişkilerinde bir türlü yüzü gülmeyen Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşklarını doludizgin yaşayan çift, tatil rotası için Endonezya'ya bağlı Bali'ye gitti. Tatilin tadını çıkaran Bastık ile Tütüncü, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.

"KASLARI ÇOK GÜZEL"

Daha önce verdiği bir röportajda sevgilisi Serkay Tütüncü ile ilgili, "Kasları çok güzel, yalan yok. Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!" diyen Zeynep Bastık, Tütüncü ile çektiği Bali pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Aşıkların pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.