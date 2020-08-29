Aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz, 4'ncü kez evlendi

Aşk ve ilişkiler üzerine yazdığı yazılarla tanınan Mehmet Coşkundeniz, bir kez daha dünya evine girdi.

Posta Gazetesi'nin "aşk doktoru" Mehmet Coşkundeniz, 4. kez nikah masasına oturdu.

Daha çok aşk ve ilişkiler üzerine yazılar yazan ve okuyucularının aşk doktoru olarak adlandırdığı Coşkundeniz, bu kez hayatını Aysima Tuncer'le birleştirdi.

"AŞK HABERİMİZ OLSUN"

Evlilik haberini İnstagram hesabından bir paylaşımla takipçilerine duyuran aşk doktoru, "Biz yepyeni bir yola çıkıyoruz... Aşk rehberimiz olsun..." ifadelerini kullandı.

Coşkundeniz'in aşk doktoru olarak anılırken 4. kez evlenmesi ise akıllara, "Terzi kendi söküğünü dikemez" atasözünü getirdi.