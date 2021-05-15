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    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı

    2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 09:50
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    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı

    Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut, imaj değiştirdi.

    Saçlarını uzatan 37 yaşındaki oyuncunun son halini görenleri bir hayli şaşırttı.

    Oyuncu için “Yolda görsem tanımam” yorumları yapıldı.

    CEM YILMAZ’IN DİZİSİNDE ROL ALACAK

    Baran Akbulut, ‘Aşk-ı Memnu’dan sonra ‘Kuzgun’, ‘Yedi Güzel Adam’ ve ‘Aşkın Yolculuğu Yunus Emre’ gibi yapımlarda rol almıştı.

    Akbulut şimdilerde yeni bir proje için hazırlanıyor. Cem Yılmaz’ın ‘Erşan Kuneri’ dizisinde rol alacak.

    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı #1

    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı #2

    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı #3

    Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i değişimiyle şaşırttı #4

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