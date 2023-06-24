Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölüm yılında unutulmadı Aşk-ı Memnu finalinin 13. yıl dönümünde sosyal medyada Bihter Ziyagil paylaşımları yapıldı. Beren Saat'in karelerini paylaşan hayranlar, "Kırık kalplerin kralçesi" yazdı.

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında reyting rekorları kırdı.

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi, 79. bölümde final verdi.

Yasak aşkı anlatan dizinin finalinde ise Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri intihar etti.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizinin final günü ve Bihter karakterinin ölümü için ise her yıl sosyal medyadan mesajlar paylaşılıyor.

Bihter karakterinin ölüm yılı

Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.

Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlerce mesaj atıldı.