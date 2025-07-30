Aşk tazelendi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Monaco’ya gitti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyanın da aktif ünlülerinden olan Özçivit Ailesi, yaptıkları yaz tatilleriyle adeta düşman çatlatıyor.

Monaco'ya giden ikili, tatillerinden yeni paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"MACERA DOLU MONACO"

Yakışıklı oyuncu, eşiyle birlikte yer aldıkları kareyi Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, fotoğrafa ''Macera dolu Monaco'' notunu düştü. İkilinin fotoğrafına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.