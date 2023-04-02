Aşk yaradı! Hande Erçel hem sırt hem de göğüs dekoltesiyle Milano sokaklarında Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen Hande Erçel, yeni aşkıyla Danimarka'nın ardından Milano'ya gitti. Burada davete katılan oyuncu, güzelliği ile mest etti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren Erçel, yaşadığı aşklarla da adından söz ettiriyor.

Kısa sürede kariyerinde çıkış yakalayan oyuncunun, sosyal medyada da 30 milyon takipçisi bulunuyor.

Sık sık paylaşımlar yapan Erçel'in her fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

Aşk turu

Genç oyuncu şimdilerde Sabancılar ile anılıyor.

Ailenin genç oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, henüz aileden onay alamasa da ilişkisini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Öyle ki, genç çift geçtiğimiz günlerde yurt dışı gezisine çıkarken havalimanında görüntülenmişti.

Son olarak çiftin son durağı Danimarka'nın ardından Milano oldu.

Hande Milano sokaklarında

Burada bir davete katılan Erçel, tarzı ve güzelliği ile adeta mest etti. Derin göğüs ve sırt dekolteli kıyafeti ile siyahlara bürünen oyuncu, Milano sokaklarında şov yaptı.

O anlara ait kareleri ve videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel, kısa sürede büyük beğeni aldı.

"Aşk yaramış" yorumları da art arda geldi. İşte o kareler...