Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.313
-0.37%
BTXN Coin
11.09
34.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi

    Geçtiğimiz dönemlerde 'aşka tövbe ettim' diyen başarılı oyuncu, bir kafeden el ele çıktığı sevgilisi ile kameralara yakalanınca gülme krizine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi

    Aşka tövbe eden Selin Şekerci, yine aşık oldu...

    Geçtiğimiz günlerde evlilik düşünmediğini söyleyen başarılı oyuncu, anne olmak istediğini belirterek, 'Evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım' demişti.

    Hayatında birinin olmadığını söyleyen Şekerci, kesin bir dille aşka küstüğü cümleleri, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur." diyerek belirtmişti.

    Sevgilisiyle el ele

    Selin Şekerci, yeni sevgilisi Osman Yalın ile el ele görüntülendi...

    Nişantaşı'ndaki kafeden çıkan ikili, kapıda basın mensuplarını görünce şok geçirdi.

    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi #1

    Gülme krizine girdi

    Şekerci, el ele yürüdüğü sevgilisi için yöneltilen 'aşkı buldunuz mu' sorusu karşısında kahkahaya boğuldu.

    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı
    İç Haber

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Gündem

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir