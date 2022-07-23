Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz dönemlerde 'aşka tövbe ettim' diyen başarılı oyuncu, bir kafeden el ele çıktığı sevgilisi ile kameralara yakalanınca gülme krizine girdi.

Aşka tövbe eden Selin Şekerci, yine aşık oldu...

Geçtiğimiz günlerde evlilik düşünmediğini söyleyen başarılı oyuncu, anne olmak istediğini belirterek, 'Evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım' demişti.

Hayatında birinin olmadığını söyleyen Şekerci, kesin bir dille aşka küstüğü cümleleri, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur." diyerek belirtmişti.

Sevgilisiyle el ele

Selin Şekerci, yeni sevgilisi Osman Yalın ile el ele görüntülendi...

Nişantaşı'ndaki kafeden çıkan ikili, kapıda basın mensuplarını görünce şok geçirdi.

Gülme krizine girdi

Şekerci, el ele yürüdüğü sevgilisi için yöneltilen 'aşkı buldunuz mu' sorusu karşısında kahkahaya boğuldu.