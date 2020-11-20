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    Aşkım Kapışmak'tan evlenilecek erkek tarifi

    Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, evlenmeye uygun erkeğin tanımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 11:19
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    Aşkım Kapışmak'tan evlenilecek erkek tarifi

    İlişki uzmanı olarak tanınan Aşkım Kapışmak, kadınların evlenecekken eş seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

    Evlenilecek erkekteki 3 ana özelliği paylaşan Kapışmak, bu kriterlere uyan erkeklerin eşini aldatmadığını da söyledi.

    "ALLAH KORKUSU VAR MI?"

    Kapışmak'a göre, düzenli meditasyon yapıp kitap okuma alışkanlığı kazanmış erkeklerin aldatma oranları daha az.

    İşte kızların evlenmeyi düşündüğü erkeklerede bakması gereken 3 özellik:

    - Allah korkusu var mı?

    - Meditasyon yapıyor mu?

    - Kitap okuyor mu?

    Aşkım Kapışmak tan evlenilecek erkek tarifi #1


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