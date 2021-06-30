Aslı Bekiroğlu 8 kilo aldı

Pandemi döneminde 8 kilo alan Aslı Bekiroğlu, diyete başladı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, bugünlerde pandemi döneminde aldığı 8 kiloyu vermeye çalıştığını söyledi.

Aldığı kilolar nedeniyle sıkı bir diyet programına başlayan ve spora giden oyuncu, yeni bir şarkı projesinin de olduğunu da müjdeledi. Bekiroğlu, müzisyen erkek arkadaş Çağrı Telkıvıran ile birlikte ilk şarkıcılık deneyimini yaşayacağını aktardı.

YENİ DİZİ YOK

Jet Sosyete isimli dizide Melike karakteri ile öne çıkan Aslı Bekiroğlu, önceki sezon romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım’da başrolde yer almıştı.Ardından Exxen’de yayınlanan Yetiş Zeynep isimli dizide yer alan oyuncu, şimdilerde tatilde dinleniyor.