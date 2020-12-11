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    Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan’la ilişkisini noktaladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 10:09
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 10:27
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    Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. İkilinin ayrıldığı da Instagram sayfalarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıktı.

    Önce Aslı Bekiroğlu, ardından Can Koçkan birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı. Evlenecekleri konuşulan çift, daha önce “Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz.” açıklamasını yapmıştı.

    "İDEAL SEVGİLİ"

    Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'a aşkını böyle anlatmıştı:

    "Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili."

    Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı #1

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