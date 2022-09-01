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Aslı Bekiroğlu'nu sevgilisi öpmeye doyamadı

Aslı Bekiroğlu'nu sevgilisi öpmeye doyamadı

DJ sevgilisi Taykun'la yeni bir aşka yelken açan Aslı Bekiroğlu, şu sıralar çok mutlu...