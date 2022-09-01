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    Aslı Bekiroğlu'nu sevgilisi öpmeye doyamadı

    DJ sevgilisi Taykun'la yeni bir aşka yelken açan Aslı Bekiroğlu, şu sıralar çok mutlu...
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:32
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    Aslı Bekiroğlu'nu sevgilisi öpmeye doyamadı

    Özel hayatı ile magazin basınında sık sık yerini alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni aşkı DJ Taykun Karaduman ile yaz başından beri Çeşme’de tatil yapıyor.

    İstanbul’a dönen çift, önceki gün yakın arkadaşlarının düzenlediği bir partiye katıldı.

    "Doyamadık"

    Karaduman, sevgilisini öpmeye doyamadı. Çevresine neşe saçan Bekiroğlu ise “Hala love’lanmaya doyamadık.” dedi.

    Aslı Bekiroğlu nu sevgilisi öpmeye doyamadı #1

    Aslı Bekiroğlu nu sevgilisi öpmeye doyamadı #2


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