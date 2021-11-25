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    Aslı Enver, arabayı değiştirdi

    Ünlü oyuncu Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:39
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    Aslı Enver, arabayı değiştirdi

    Dizilerin ve filmlerin aranan yüzü güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü.

    Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

    1 MİLYON 900 TL'LİK ARAÇ

    Milliyet'te yer alan habere göre, uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

    Şu an proje değerlendirdiğini söyleyen Enver, "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim." dedi.

    Aslı Enver'in herkesi büyüleyen doğal güzelliği FOTO GALERİ

    Aslı Enver, arabayı değiştirdi #1Aslı Enver, arabayı değiştirdi #2Aslı Enver, arabayı değiştirdi #3Aslı Enver, arabayı değiştirdi #4

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