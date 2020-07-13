Aslı Enver, barınaktan köpek aldı

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Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Aslı Enver, örnek bir davranışta bulundu.

Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen Aslı Enver, soluğu Yedikule’deki hayvan barınağında aldı. Sokak hayvanlarıyla tek tek ilgilenen ünlü oyuncu çok sevdiği yavru köpeği de sahiplendi.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Bambi adını verdiği köpeği ilk olarak veterinere götürüp aşılarını yaptıran Enver, ardından onu evine alıp banyo yaptırdı.

Instagram hesabının hikaye bölümünde köpeğinin fotoğraflarını paylaşan oyuncu altına “Satın alma sahiplen” notunu da düştü. Enver evinde bir de kedi besliyor.