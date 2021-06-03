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    Aslı Enver: Beyazlarımla mutluyum

    Ünlü oyuncu Aslı Enver, saçlarındaki beyazlardan mutlu olduğunu ve boyatmayı düşünmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 07:56
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    Aslı Enver: Beyazlarımla mutluyum

    Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

    "HEYECANLIYIM"

    Uzun süredir gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığını söyleyerek "Güzel bir proje olacak, onun için çalışıyorum. Heyecanlıyım." dedi.

    "PROJE GEREKTİRİRSE OLABİLİR"

    "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Enver, "Beyazlarımla mutluyum, seviyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum ama proje için gerekirse boyayabilirim." ifadelerini kullandı.

    Aslı Enver: Beyazlarımla mutluyum #1

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