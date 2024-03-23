Aslı Enver eşiyle birlikte tatile çıktı! Aşk dolu kareler geldi

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Türk oyuncularının arasında en sevilen isimlerden olan Aslı Enver, aşkı Berkin Gökbudak'da buldu.
Herkesi şaşırtan ve hızla nikah masasına oturan Enver, geçtiğimiz aylarda Elay adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Elay'ı paylaştı
Geçtiğimiz günlerde ise kızı Elay'ı paylaşan Enver, sosyal medyayı ikiye böldü.
Sosyal medyadan bazıları babaya bazıları anneye benzetirken, Aslı Enver bir kare paylaşarak dedikodulara son noktayı koydu.
Aşk tatili
Enver şimdi ise eşiyle birlikte çıktığı aşk tatilinden kareler paylaştı.
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