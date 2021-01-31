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    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takibe aldı

    Oyuncunun bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve "Aslı, Murat'ı stalklıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 12:23
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    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takibe aldı

    'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver ikilisinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.

    İlişkilerine birden fazla şans veren ikilinin ayrılığı hayranları fazlasıyla üzmüştü.

    Enver’in adı Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışsa da Murat Boz hayatına kimseyi almamıştı.

    Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

    Bu kez de Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.

    “ASLI, MURAT'I STALKLIYOR”

    Aslı Enver, Boz'un fan hesabını takip etti.

    Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Enver'in bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

    Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz un fan sayfasını takibe aldı #1

    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz un fan sayfasını takibe aldı #2

    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz un fan sayfasını takibe aldı #3

    Aslı Enver eski sevgilisi Murat Boz un fan sayfasını takibe aldı #4

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