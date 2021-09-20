Aslı Enver ev halini paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver'den yeni fotoğraflar geldi.

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi popüler dizilerde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, şimdilerde gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

"İYİ HAFTALAR"

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla kendisini unutturmayan Aslı Enver, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ayna karşısında poz veren Aslı Enver, paylaşımına, “İyi haftalar” notunu düştü.

Yaz ayının başlarında gizemli sevgilisiyle objektiflere yansıyan Aslı Enver, daha sonra tatil paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.