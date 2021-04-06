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Aslı Enver, kilo verdi
Ünlü oyuncu Aslı Enver'ın son görüntüsüne hayranlarından yorum yağdı.
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 07:03
- Güncelleme : 06.04.2021 - 07:04
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver'in yeni projesi için diyet kilo verdiği ortaya çıktı.
FİT VE GÜZEL
Sosyal medya hesabından güzel havanın keyfini çıkarırken paylaşımda bulunan Aslı Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Fit hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in sıfır makyaj hali de övgü topladı.
Aslı Enver'in fotoğrafına takipçileri "Artık zayıflama" diyerek tepki gösterdi.